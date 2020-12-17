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  4. Karakolda maske takmamak için dakikalarca polise direnen kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Karakolda maske takmamak için dakikalarca polise direnen kadın ekiplere zor anlar yaşattı

17.12.2020 23:59 | Son Güncelleme:
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Bolu’da ağabeyi gözaltına alındıktan sonra karakola giden kadın, maske takmamak için dakikalarca polis ekiplerine direndi.

Bolu’da ağabeyi gözaltına alındıktan sonra karakola giden kadın, maske takmamak için dakikalarca polis ekiplerine direndi. Sigara içen ve maskesini takmamakta direnen kadın kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Ceviz Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücüyü durduran ekipler, şahıs üzerinde GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada sürücü Fikret İ.’nin aranması olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fikret İ., ifadesi alınmak üzere Bahçeliever İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Ekipler, Fikret İ.’nin talebi üzerine durumu eşi ve kardeşine haber verdi. Fikret İ.’nin kardeşi Hatice N. ve yakınları polis merkezine geldikleri sırada, rapor için hastaneye götürülen şüphelinin cezaevine götürüldüğünü düşünen kardeşi taşkınlık çıkardı. Tartışmaların büyümesi üzerine polis merkezine takviye ekip sevk edildi.

Polisler büyük bir sabırla sigarasının bitmesini bekledi
Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Hatice N., polis merkezi bahçesinde maskesini indirerek sigara içmeye başladı. Polis ekipleri, korona virüs salgını yasakları kapsamında maskesini takmadığı gerekçesiyle ceza yazmak için Hatice N.’den nüfus cüzdanını istedi. Polis ekiplerine nüfus cüzdanını vermek istemeyen Hatice N., uzun süre direndi. Ekipler daha sonra T.C. kimlik numarası üzerinden işlem yapmak için Hatice N.’yi karakola götürmek istedi. Sigarasını içmeden içeri girmeyeceğini söyleyen Hatice N.’yi dakikalarca ikna etmeye çalışan polis ekipleri, kadının tüm provokasyonuna karşı sabırla bekledi. Sigarası biten kadın daha sonra polis merkezine girdi.

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