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Karakolda sivil memurun polise demir çubukla saldırı anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

KONYA'da bir polis merkezinde sivil personel olarak çalışan Rahim A.'nın görevli polis memuru Halit Burgucu'nun kafasına demir çubukla saldırıp yaraladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

KONYA,(DHA) - KONYA'da bir polis merkezinde sivil personel olarak çalışan Rahim A.'nın görevli polis memuru Halit Burgucu'nun kafasına demir çubukla saldırıp yaraladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen Perşembe günü Meram ilçe Emniyet Müdürlüğü Feridiye Polis Merkezi Amirliği'nde yaşandı. Polis merkezinde sivil memur olarak çalışan Rahim A., görevli polis memuru Halit Burgucu'ya belinden çıkardığı demir çubukla saldırdı. Polis merkezinde bulunan memurların müdahalesiyle elindeki demir çubuğu bırakan Rahim A., burada gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Başından yaralanan Halit Burgucu, meslektaşları tarafından hastaneye götürüldü. Tedavisi tamamlanan Burgucu, taburcu edilirken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Rahim A., ise savcılık tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek serbest bırakıldı. Meram Kaymakamlığı tarafından da açığa alınan Rahim A.,'nın psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

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