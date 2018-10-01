Karakoldaki ölümde korkunç şüphe: Eşimi paranın yeri için karakolda öldürdüler

İstanbul’dan gittiği KKTC’de 24 Eylül günü Girne’de bulunan Bektaş Gıda Şirketi’ne ait tahsilât aracını suç ortağı Serkan Bilir ile soyduktan sonra yakalanan Ahmet Sarıkılıç’ın karakolda intihar ettiği iddiasını eşi Emine Sarıkılıç yalanladı.

Emine Sarıkılıç, eşi ile intihar olayından 2 saat önce görüştüğünü belirterek, “Gözaltına alındığı gün gazetecilere gülerek poz veren birinin intihar ettiği iddiası doğru değil. Eşimi paranın yerini öğrenmek isterken polislerin öldürdüğünü düşünüyorum” dedi.

250 bin TL değerindeki paranın tahsilat aracından gasp edilmesi olayından sonra yakalanıp mahkemeye çıkarılan üç zanlıdan yüksek lisans öğrencisi olan genç kız, perşembe günü mahkeme tarafından soyguna karışmadığı tespit edilince serbest bırakıldı. Soygun zanlıları Serkan Bilir ve Ahmet Sarıkılıç, hakkında ise ise 7’şer gün tutukluluk emri verildi.

KAMERA YOK, BARO 'CİNAYET OLABİLİR' DİYOR

Gazetevatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; KKTC yasalarına göre bu süreci karakolda geçiren zanlılardan Ahmet Sarıkılıç’ın cuma akşamı saat 18:30’da kendisini astığı açıklandı. Boğaz Polis Karakolu’ndaki hücresinde eşinin getirdiği kıyafetler içerisinde bulunan şortun ipiyle kendini astığı iddia edilen Sarıkılıç’ın olayı Ada’yı karıştırdı. Daha öncede üç kişinin karakolda benzer şekilde öldüğünü hatırlatan KKTC Barolar Birliği, olayın cinayet olabileceğini savundu. Baro’nun kameraları inceleyin talimatı ise, “hücrede kamera yok” denilerek reddedilince Sarıkılıç’ın olayda şüpheleri artmaya başladı.