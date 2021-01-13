Karakoldan firar etmeye çalışan şüpheli ayağını kırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 4 ayrı iş yeri ve kurumdan hırsızlık ile 1 oto hırsızlığı olayının şüphelisi olarak polis ekiplerince gözaltına alınan ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edilmek üzere gerekli işlemler için getirildiği polis merkezinin tuvalet camını kırarak firar etmeye çalıştı. 3 metre yükseklikten yere düşen ve ayağı kırılan şüpheli hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesinde bulunan polis merkezinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mevcutlu olarak sevk edildiği Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.Ö. (24) adlı şüpheli, mahkemenin ardından ceza evine teslim edilmek üzere gerekli işlemler için polis merkezine intikal ettirildi.

Polis merkezinde bulunan tuvaletin küçük camından cama zarar vermek sureti ile yaklaşık 3 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışan ancak zemine düşerek ayağını kuran S.Ö. polislerce yakalandı.

Polis merkezine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından şüpheli Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan şüphelinin tedavi sonrası ceza evine teslim edileceği kaydedildi.

