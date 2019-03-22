İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye'deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz, şimdi onların da alımına çıkıyoruz." dedi.

Soylu, Yenimahalle'deki Karşıyaka İş Merkezi önünde vatandaşa hitap etti.

Bu ülkede uzun yıllardır hep aynı senaryonun görüldüğünü belirten Soylu, Türk milletinin başının asla eğik olmaması gerektiğini söyledi. Soylu, bu memleketin bir tane olduğunu vurgulayarak, "İlk kez batı bizi yukarıdan aşağı bastıramıyor, Amerika sözünü geçiremiyor. 'Afrin'e girmeyeceksiniz' dedi, çatır çatır girdik mi?" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önünde 4,5 yıl olduğunu ve bu dönemde ülkenin hedeflerine ulaşmaması için birilerinin çabaladığını vurgulayan Soylu, "Bu 4,5 yılda seçimsiz bir döneme doğru gidiyoruz. Herkesin kendi işine bakacağı 4,5 yıl. Amaçları kafamızı karıştırmak, fitne tohumu ekmek, güçlü bir Türkiye olmasın istemek. Gezi olaylarından itibaren anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler." diye konuştu.

Soylu, şimdi bazıları tarafından yeni bir senaryonun ortaya konulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: