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"Karakollarımızda güven masası oluşturduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a. Her karakolumuzda vatandaşımızın eğer işi düşerse orada güven masası diye bir masa oluşturduk. Şimdi 2 bin 500 kadın polis alacağız oraya. Onlar, vatandaşımız müracaat ettikleri zaman en güzel şekilde hizmet edecekler, yönlendirecekler" - "2018'de 275 mafya örgütünü çökerttik Türkiye'de. Ben öyle mafya, tafya hiçbir şey anlamam. Musallat olana musallat olurum, o kadar basit" - "Bu ülkeye Kılıçdaroğlu bir fitne tohumu ekmeye çalışıyor. PKK'ya can çekiştirirken biz, ona can suyu vermeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyin, izin vermeyin"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'a 5 bin polis daha vereceklerini belirterek, "Her karakolumuzda vatandaşımızın eğer işi düşerse orada güven masası diye bir masa oluşturduk. Şimdi 2 bin 500 kadın polis alacağız oraya. Onlar, vatandaşımız müracaat ettikleri zaman en güzel şekilde hizmet edecekler, yönlendirecekler." dedi.

Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı ve partilerinin yeniden adayı olan Temel Karadeniz'in 5 yıllık süreçte bilgisiyle, tecrübesiyle, ilçeye büyük hizmetler yapacağını belirtti.

Bakan Soylu, Karadeniz'in çalışkan olduğunu dile getirerek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için de vatandaşlardan 31 Mart'ta güçlü bir destek istedi.

Bir tane Türkiye olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu memleketi kimseye yar etmeyiz. Bu memlekette huzurun bozulmasına, sükununun bozulmasına müsaade etmeyiz. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Şuradaki Küçükçekmece Belediyesi'ne gelip oturacaklar. Allah muhafaza bir şehidimiz geldi, şehidimiz geldikten sonra Küçükçekmece Belediyesi diyecek ki 'Biz bu şehidimizin ismini parka verelim.' Bunlar Kılıçdaroğlu'nun, Temel Karamollaoğlu'nun, Akşener'in oraya soktuğu PKK'lılar diyecekler ki 'Bir dakika, şurada bizim bir teröristimiz öldü, onun da ismini şu sokağa verelim.' Hiçbir yer bunu kaldıramaz. Türkiye'nin hiçbir yeri bunu kaldıramaz. Bu ülkeye Kılıçdaroğlu bir fitne tohumu ekmeye çalışıyor. PKK'ya can çekiştirirken biz, ona can suyu vermeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyin, izin vermeyin."

- "Türkiye eski Türkiye değil"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, artık zehirli dilleri kullananlara müsamahakar davranmadıklarını belirterek, "Türkiye ilk kez bir fırsat yakaladı. Hem terörün başını eziyor hem de çocuklarımıza daha iyi bir gelecek... Tek bir derdimiz var. Şu sizin çektiklerini gelecek nesiller çekmesin istiyoruz. Derdimiz bu. Darbe görmesinler, kutsallarına, değerlerine saldırılmasın, onları bölüp, parçalamaya çalışmasın, güçlü, kuvvetli, kudretli bir Türkiye olsun." diye konuştu.

Uyuşturucuda, terörle mücadele yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Soylu, uyuşturucu satıcılarını ve onların patronlarını yerin yedi kat dibine gömeceklerini söyledi.

Süleyman Soylu, hırsızlık olaylarında da çok ciddi düşüş yaşandığını dile getirerek, ayrıca İstanbul'daki bekçi sayısının 5 bin olacağını belirtti.

Karakollara da takviye yaptıklarını aktaran Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı şekilde 5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a. Her karakolumuzda vatandaşımızın eğer işi düşerse orada güven masası diye bir masa oluşturduk. Şimdi 2 bin 500 kadın polis alacağız oraya. Onlar, vatandaşımız müracaat ettikleri zaman en güzel şekilde hizmet edecekler, yönlendirecekler. Hesabımız şudur, bir anne çocuğunu okula gönderdiği zaman aklı geride kalmayacak, bu kadar. Sabahleyin namaza giden amcamız huzur içinde gidecek, huzur içinde gelecek. Esnaf dükkanını açtığı zaman kimse musallat olmayacak. 2018'de 275 mafya örgütünü çökerttik Türkiye'de. Ben öyle mafya, tafya hiçbir şey anlamam. Musallat olana musallat olurum, o kadar basit. Bizim gücümüzü eksiltmeyin, bizi güç verin, kuvvet verin."

"Karakollarımızda güven masası oluşturduk"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a. Her karakolumuzda vatandaşımızın eğer işi düşerse orada güven masası diye bir masa oluşturduk. Şimdi 2 bin 500 kadın polis alacağız oraya. Onlar, vatandaşımız müracaat ettikleri z

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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31 Mart yerel seçimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Küçükçekmece

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