"Karakollarımızda güven masası oluşturduk"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'a 5 bin polis daha vereceklerini belirterek, "Her karakolumuzda vatandaşımızın eğer işi düşerse orada güven masası diye bir masa oluşturduk. Şimdi 2 bin 500 kadın polis alacağız oraya. Onlar, vatandaşımız müracaat ettikleri zaman en güzel şekilde hizmet edecekler, yönlendirecekler." dedi.

Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Küçükçekmece Belediye Başkanı ve partilerinin yeniden adayı olan Temel Karadeniz'in 5 yıllık süreçte bilgisiyle, tecrübesiyle, ilçeye büyük hizmetler yapacağını belirtti.

Bakan Soylu, Karadeniz'in çalışkan olduğunu dile getirerek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için de vatandaşlardan 31 Mart'ta güçlü bir destek istedi.

Bir tane Türkiye olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu memleketi kimseye yar etmeyiz. Bu memlekette huzurun bozulmasına, sükununun bozulmasına müsaade etmeyiz. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Şuradaki Küçükçekmece Belediyesi'ne gelip oturacaklar. Allah muhafaza bir şehidimiz geldi, şehidimiz geldikten sonra Küçükçekmece Belediyesi diyecek ki 'Biz bu şehidimizin ismini parka verelim.' Bunlar Kılıçdaroğlu'nun, Temel Karamollaoğlu'nun, Akşener'in oraya soktuğu PKK'lılar diyecekler ki 'Bir dakika, şurada bizim bir teröristimiz öldü, onun da ismini şu sokağa verelim.' Hiçbir yer bunu kaldıramaz. Türkiye'nin hiçbir yeri bunu kaldıramaz. Bu ülkeye Kılıçdaroğlu bir fitne tohumu ekmeye çalışıyor. PKK'ya can çekiştirirken biz, ona can suyu vermeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyin, izin vermeyin."