"Karakomik Filmler"in galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - "Arif v 216", "G.O.R.A.", "A.R.O.G." ve "Hokkabaz" gibi filmlerle sinemaseverler tarafından beğeni kazanan Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler"in galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanat ve sinema camiasının yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin oyuncu ekibinin yanı sıra aralarında Mert Fırat, Burcu Biricik, Özge Özberk, Ahu Yağtu, Mahsun Kırmızıgül, Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Galaya eşiyle birlikte katılan Mahsun Kırmızıgül, Cem Yılmaz'a başarılar dileyerek, "İki filmin bir arada olması çok farklı bence. Umarım yolu açık olur." dedi.

Son günlerde Türk sinemasının iyi bir seyirciye sahip olduğunu ve kendisinin bir film çekerken maddi kaygılar taşımadığını dile getiren Kırmızıgül, "Bugüne kadar eğer maddi bir kaygı taşımış olsaydım, sinema yerine müzik yapardım, sahnelerde olurdum." diye konuştu.

Oyuncu Ahu Yağtu da filmin hikayesini daha önceden bildiğini ve sonucu bugüne kadar merakla beklediğini söyleyerek, dizi ve sinemada yeni projelerle bu sezonda yer alabileceğini sözlerine ekledi.