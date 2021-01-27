YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü Belediyesine girişimcilik hibesi

Karaköprü Belediyesine girişimcilik hibesi

27.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaköprü Belediyesi Avrupa Birliğinin finanse ettiği Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında girişimcilik ve iş geliştirme alanında kullanılmak üzere 250 bin Euro hibe desteği aldı.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle girişimcilik ve iş geliştirme alanlarında eğitim için kullanılmak üzere 250 bin Euro hibe desteği alındı.Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Uluslar arası Göç Politikaları Merkezi (ICMPD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü Sürdürülebilir Sosyo Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında Karaköprü Belediyesinin almış olduğu 250 bin Euro’luk hibe desteği ile Suriyeli göçmenler ve yerel halktan gençler, kadınlar ve erkeklere yönelik girişimcilik, iş geliştirme, inovasyon ve ticarileştirme alanlarında eğitimler verilerek kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilebilmelerine katkı sağlanacak.Gaziantep ve Şanlıurfa illeri için ortak kullanım tesisleri pilot hibe programına katılan Metin Baydilli alınan hibe ile ilgili yaptığı açıklamada gerek iş kurmak isteyen vatandaşlara gerekse hayatını idame ettirmek için çalışmak isteyen Suriyeli göçmenlere verilecek girişimcilik eğitimi ve sonrasında yapacakları işler için çok önemli bir hibe desteği aldıklarını dile getirdi.Baydilli, "Şanlıurfa yaklaşık 5 milyon Suriyeli misafiri barındırıyor.

Karaköprü Belediyesi Avrupa Birliğinin finanse ettiği Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında girişimcilik ve iş geliştirme alanında kullanılmak üzere 250 bin Euro hibe desteği aldı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle girişimcilik ve iş geliştirme alanlarında eğitim için kullanılmak üzere 250 bin Euro hibe desteği alındı.
Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Uluslar arası Göç Politikaları Merkezi (ICMPD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü Sürdürülebilir Sosyo Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında Karaköprü Belediyesinin almış olduğu 250 bin Euro’luk hibe desteği ile Suriyeli göçmenler ve yerel halktan gençler, kadınlar ve erkeklere yönelik girişimcilik, iş geliştirme, inovasyon ve ticarileştirme alanlarında eğitimler verilerek kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilebilmelerine katkı sağlanacak.
Gaziantep ve Şanlıurfa illeri için ortak kullanım tesisleri pilot hibe programına katılan Metin Baydilli alınan hibe ile ilgili yaptığı açıklamada gerek iş kurmak isteyen vatandaşlara gerekse hayatını idame ettirmek için çalışmak isteyen Suriyeli göçmenlere verilecek girişimcilik eğitimi ve sonrasında yapacakları işler için çok önemli bir hibe desteği aldıklarını dile getirdi.
Baydilli, "Şanlıurfa yaklaşık 5 milyon Suriyeli misafiri barındırıyor. Biz her zaman bu kardeşlerimize sahip çıkmaya çalıştık, bunun için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere misafirlerimize önem verdik. Bu hibe destek programıyla birlikte Suriyeli göçmen kardeşlerimiz de kendi işini kurarak hayatını idame ettirmek isteyen vatandaşlarımız da faydalanacak ve kendi işlerini kurmak için gerekli girişimcilik eğitimlerini alacaklar. Daha sonra kendi işlerini kurarak hem hayatlarını idame ettirecekler hem de ekonomiye katkı verecekler. Bu hibe desteğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:25
Öğle
12:43
İkindi
15:27
Akşam
17:51
Yatsı
19:08

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Alper Eczanesi
Haliliye
Gözde Eczanesi
Haliliye
Nisa Eczanesi
Haliliye
Miraç Doblan Eczanesi
Eyyubiye
Seden Eczanesi
Karakopru
Su Eczanesi
Karakopru
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

İnsansız kara aracının prototipi oyuncak müzesinde sergilenecek

İnsansız kara aracının prototipi oyuncak müzesinde sergilenecek

Ceylanpınar’da pandemi önleminden taviz yok

Ceylanpınar’da pandemi önleminden taviz yok

Akçakale yeni yüzme havuzuna kavuştu

Akçakale yeni yüzme havuzuna kavuştu

Karaköprü Belediyesine girişimcilik hibesi

Karaköprü Belediyesine girişimcilik hibesi

Mahalleli polikliniklerini geri istedi

Mahalleli polikliniklerini geri istedi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.