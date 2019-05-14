Karakovan balı üreticilerinin yayla hazırlığı

"Kovanların içindeki fazla mum, ölü arılar ve kalan atıklar temizlenerek kovan tekrar kapatılıyor. Bu yıl fazla yağan kar ve yağmurdan bitkiler daha çok yeşerdi. Bu bizim için bir avantaj. Yaylalarda kar yeni yeni erimeye başladı. Çiçekler açtığında kovanları taşıyarak kaliteli bal üretmeye çalışacağız. Geçen yıl arılarımızın yüzde 40'ı telef oldu. Kovanlarda sıkıntı yaşandı. Bu yıl bunu toparlamaya çalışacağız. Çok kaliteli bal üretmeyi hedefliyoruz."

Karakovan balının üretildiği kovanların söğüt ağacının dallarından yapılarak etrafının çamurla sıvandığını belirten Ekinci, bu kovanlarda 4-6 kilogram bal üretildiğini kaydetti.

Ekinci, "Bu kovanlar içlerinde nem dengesini sağlıyor. Böylece balın daha kaliteli olması sağlanıyor. Karakovan balıyla katıldığımız tüm yarışmalarda derece aldık. Dünya birinciliği ve ikinciliğimiz var. Bal yarışmalar için de hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

Bal üreticisi Abdulhakim Üzen ise 7 yıldır arıcılıkla uğraştığını, bu yıl da kovanların bakımına başladığını ifade etti.

Üzen, "Kışın arıları sıcak yerlere götürüyoruz. İlkbaharın gelmesiyle çiçeklerin olduğu yerlere arılarımızı getirdik. Kovanların içini temizledik. Yaklaşık 20 gün sonra yaylaya çıkmaya başlayacağız. Yaylada arılarımız geven ve kekik bitkilerinden faydalanacak." dedi.

