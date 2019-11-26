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Karaköy'de başörtülü kızlara saldırıda istenen ceza belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2019 11:27 | Son Güncelleme

Karaköy’de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yolcu hakkında hazırlanan iddianamede 4 ayrı suçtan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırıda istenen ceza belli oldu

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer aldı. Yolcu’nun ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘Hakaret’, ‘Tehdit’, ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istendi. Soruşturma kapsamında Karaköy’de esnaflık yapan 2 kişi de tanık sıfatıyla ifade verdi.

İddianamede, olayın 15 Kasım günü saat 15:15 sıralarında gerçekleştiği ve Karaköy meydanına doğru yürümekte olan Semahat Yolcu’nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce’ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya’nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya’nın omuzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedildi.
Müşteki Feyza Yerlikaya’nın iddianamede yer alan ifadesinde durup dururken yolda bir bayan tarafından başörtüsünün çekildiği ve hakarete uğradığı kaydedildi. Şoka girdiğini belirten Yerlikaya, olay anında ne yapacağını bilemediğini ve davalıdan şikayetçi olduğunu belirtti.

Müşteki Gamze İnce ise, şüpheli Yolcu’nun Yerlikaya’nın başörtüsünü eliyle çektiğini hakaret ettiğini ve kendisinin ani bir reflekse şüpheliye ‘Terbiyesiz’ dediğini belirtti. Şüphelinin kendilerine, ‘Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım’ dediğini söyleyen İnce, şüpheliyi daha önceden tanımadığını ve hakkında davacı olduğunu ifade etti.

İddianamede ifadesi yer alan esnaf Veysel Ekingen, olay anında iki başörtülü kadına hakaretler yağdırıldığını belirtti. Ekingen, daha sonrasında işyeri kamerasının incelendiğinde olayın net olarak göründüğünü belirtti. Esnaf Mesut Ay ise olaya şahit olduğunu ve Yolcu’nun müştekilere hakaret ettiğini ifade etti.

Şüpheli Semahat Yolcu’nun iddianamede yer alan ifadesinde saldıran kişinin kendi olmadığını söylediği belirtildi. Karaköy’e gitmediğini söyleyen şüpheli Yolcu, kişileri tanımadığını ve psikolojik rahatsız olmadığını belirterek, suçlamayı kabul etmedi.

Kaynak: İHA

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