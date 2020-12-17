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Karaköy'de kapkaççılar vatandaşlardan kaçamadı

17.12.2020 13:53 | Son Güncelleme:
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İstanbul Karaköy'de vapurdan inen kadın, yaşı küçük iki kişinin kapkaçına uğradı. Telefonu alıp kaçan kapkaççılar, kadının çığlığını duyan esnaf tarafından omuz atılarak yere düşürüldükten sonra kıskıvrak yakalandı.

Olay, 12.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Arap Cami Mahallesi Kardeşim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vapurdan inerek çarşıda yürümeye başlayan bir kadın, yaşı küçük 2 kişi tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın çığlık atmaya başlayınca kapkaççılar koşarak uzaklaşmaya başladı. Kadının sesini duyan çevredeki esnaf, kendilerine doğru gelen kişilerden birini omuz atarak yere düşürdü. Diğer şahıs ise başka bir esnaf tarafından kolundan tutularak yakalandı. Olayın ardından koşarak şahısların yakalandığı yere gelen kadına esnaf tarafından yerden alınan cep telefonu teslim edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yakalanan şahıslar ise kadına yalvararak serbest bırakılmak istedi. Kadının vazgeçmemesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şüphelileri esnaftan teslim aldı. Gözaltına alınan şahıslar ve şikayetçi kadın da emniyete götürüldü.

Kapkaççıya omuz atan Bilal Acar, “Ben burada esnafım malzeme almaya gidiyordum. Sokağa döndüğümde karşı taraftan koşan iki kişi vardı. Yolda 'tutun' diye bağırdılar. Baktım hırsız yaklaşınca bende omuz attım. Ondan sonra yıkıldılar, aldılar ve götürdüler” dedi.

Kaynak: İHA

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