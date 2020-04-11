Karaköy'de trafik kontrolü yapan polis, sokağa çıkan vatandaşa simitlerini verdi

İstanbul'un dört bir yanında polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı ihlallerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Beyoğlu Karaköy'de denetim yapan polis ekibi, araçları tek tek durdurarak sürücülerin sokağa çıkma yasağı kapsamında olup olmadığını kontrol etti.

YARDIMINA POLİS YETİŞTİ

Bu sırada yaya olarak polis ekiplerinin yanına gelen Şükrü Demir isimli vatandaş, çevrede fırın olup olmadığını sordu. Fırından ekmek almak isteyen vatandaşın yardımına polis yetişti. Polis memuru kendi aracında bulunan kahvaltı için aldığı simitlerini vatandaşa vererek evine gönderdi.

Simitleri alan Şükrü Demir, "Ekmek almaya geldim baktım fırın kapalı. Polis abi sağolsun simit verdi. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

