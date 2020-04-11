HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karaköy'de trafik kontrolü yapan polis, sokağa çıkan vatandaşa simitlerini verdi

Karaköy'de trafik kontrolü yapan polis, sokağa çıkan vatandaşa simitlerini verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Karaköy'de uygulama yapan polis, ekmek almak için sokağa çıkan vatandaşa arabadaki simitlerini verdi. Polisin örnek davranışı takdirle karşılandı.

İstanbul'un dört bir yanında polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı ihlallerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Beyoğlu Karaköy'de denetim yapan polis ekibi, araçları tek tek durdurarak sürücülerin sokağa çıkma yasağı kapsamında olup olmadığını kontrol etti.

YARDIMINA POLİS YETİŞTİ

Bu sırada yaya olarak polis ekiplerinin yanına gelen Şükrü Demir isimli vatandaş, çevrede fırın olup olmadığını sordu. Fırından ekmek almak isteyen vatandaşın yardımına polis yetişti. Polis memuru kendi aracında bulunan kahvaltı için aldığı simitlerini vatandaşa vererek evine gönderdi.

Simitleri alan Şükrü Demir, "Ekmek almaya geldim baktım fırın kapalı. Polis abi sağolsun simit verdi. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
İstanbul'da başladı! İşte yeni koronavirüs önlemiİstanbul'da başladı! İşte yeni koronavirüs önlemi
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karaköy polis sokağa çıkma yasağı istanbul

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Saman balyalarında geldi! 'Koca engerek' doğaya bırakıldı

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Helal Olsun Polisimize Askerimize Doktorlarimiza Hemsirelerimize,Kisacasi Bu Korona illetine Savasan Tum Kurumlarimiza Kurallara Uyan Milletimize Helal Olsun Örnek Davranış Allah Yar ve Yardimcimiz Olsun...
eskiden pis polisler devamlı avanta isterdi gıda firmasında çalışyordum et ürünleri üzerine aracımdaki sucuklardan evde kahvaltılık yok diyerek istemişlerdi şimdi değişimi görmek beni mutlu etti
güzel bir haraket ama bu kadar duygusallığa da gerek yok. ne oldu sosyal mesafeye.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık çalışanı anne ile kızının kavuşma anı duygulandırdı

Duygusal anlar! Sağlık çalışanı annesini karşısında görünce...

Metrobüs duraklarında termal kameralı önlem

İstanbul'da başladı! İşte yeni koronavirüs önlemi

Koronavirüsü yenen çifti alkışlarla taburcu ettiler!

Alkışlarla uğurladılar!

Koronavirüs tedavisinde sevindiren gelişme

Koronavirüs tedavisinde sevindiren gelişme

Kavga ihbarına geldiler, o manzarayı görünce şaşkına döndüler!

Kavga ihbarına geldiler, o manzarayı görünce şaşkına döndüler!

Evden çıkamayınca balkondan balkona oyun oynadılar

Evden çıkamayan çocuklar balkondan balkona oyun oynuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.