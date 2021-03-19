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Karaköy sahilinde korona virüs denetimi

19.03.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kontrollü normalleşme sürecinde Karaköy sahilinde kafe ve restoran denetimlerine katıldı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları sürerken kontrollü normale geçişle birlikte 1 Mart itibariyle yeniden yerinde hizmet vermeye başlayan işletmelerdeki denetimler sıklaştırıldı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kontrollü normalleşme sürecinde Karaköy sahilinde kafe ve restoran denetimlerine katıldı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları sürerken kontrollü normale geçişle birlikte 1 Mart itibariyle yeniden yerinde hizmet vermeye başlayan işletmelerdeki denetimler sıklaştırıldı. Beyoğlu Karaköy Sahilinde bulunan restoran, kafe, pastane gibi işletmeler bu bağlamda ekiplerce denetlendi. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin katıldığı denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Kaymakam Mustafa Demirelli ilçedeki işletmelerde denetlemelerde bulundu. İşletme yetkililerini maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyaran Demirelli, işletmelere girişte HES kodunu gösterip, ateşini ölçtürmeyi de ihmal etmedi.

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