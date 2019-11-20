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Karaköy saldırganı ev sahibi kadına da dehşeti yaşatmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:09 | Son Güncelleme

Karaköy’de başörtülü üniversite öğrencisine tokat attıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Yolcu’nun skandalları bitmek bilmiyor.

Karaköy’de başörtülü üniversite öğrencisine tokat attıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Yolcu’nun skandalları bitmek bilmiyor. Beyoğlu’nda oturduğu evin sahibine ve annesine de saldırdığı ortaya çıkan Semahat Yolcu, aslında bir başkasına kiralanan evi işgal ettiği ve boşaltması için gelen ev sahibine ve annesine de saldırdığı ortaya çıktı. İHA’ya konuşan ev sahibi kadın, gözü dönüş kadının sürekli başörtüsünü hedef aldığını anlattı.
Karaköy’de başörtülü üniversite öğrencisine yumruklu saldırı gerçekleştirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Semahat Yolcu’nun ikamet ettiği Beyoğlu’ndaki komşularına da terör estirerek saldırdığı ortaya çıkmıştı. Gözü dönmüş kadının kendisini kaldığı yerden çıkartmak isteyen ev sahibi Nuran Yüksel’e ve annesine de saldırdığı ortaya çıktı. Öte yandan Semahat Yolcu’nun, başkasına kiralanan evi işgal ettiği ve 9 aydır kirasını vermediği öğrenildi. Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan ev sahibi kadın, “Aynı şekilde bana da saldırıyordu. Önce 80 yaşındaki anneme saldırdı. Daha sonra ‘Sana ne kadın, çık git’ dedi" diye konuştu.

“Bana başörtülü olduğum için saldırıyordu"
Gözü dönmüş kadının kendisine başörtülü olduğu için saldırdığını belirten Yüksel, “Bana başörtülü olduğum için saldırıyordu. Annem ve kız kardeşim de kapalıdır. Bizim önce kafamıza saldırmaya çalışıyordu. Biz de geri çekiliyorduk. Başörtümüzü kopartmak istiyordu. Başımızı açmak istiyordu. Bizde neden yapıyorsun, yapma dedik. Biz ona dükkanımızı boşalt diyoruz o ise bizim başörtümüze saldırıyordu. Bize çok kötü hakaretler etti. Bize FETÖ’cüsünüz dedi. İslam düşkünüsünüz diyordu. Değişik değişik konuşmalar yapıyordu. Bana 4-5 defa saldırdı, anneme bir defa saldırdı. Kız kardeşime saldırdı. Bizim başörtümüze kafayı takmıştı. Ben olayı televizyonda gördüm. Ben dükkanı başka birisine kiraladım. Kadın da sürekli onun parasını yiyordu. Kadını onun da yönlendirdiğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

"Allah korudu beni"
Karaköy’de yaşanan olay hakkında da konuşan ev sahibi Yükse, “Karaköy’de yaşanan olayı gördüm. İnternette detaylarını okudum. Kadının ismini de orada okudum. İsmini yeni öğrendim. Ben yerimi 3 yıl önce kiraya verdim. 9 aydır bunlardan kiramı alamıyorum. Ben ne zaman kira istemeye gelsem bana bağırıp çağırdı. Bana ‘Osmanlı torunu’ dedi. Bir ton hakaretler etti. Kıyafetime saldırıyordu. Allah korudu beni. Karaköy’de saldırıya uğrayan kıza çok üzüldüm. Yazık günah değil mi? Benim de kızım var. Evimi kiraya verdiğim adamın yakalanmasını istiyorum. Evimin boşaltılmasını istiyorum. Kapıya kilit vurmuşlar. Asma kilit takmışlar. Kilidi değiştirmişler. Kapının önünde, sokakta bana saldırdı. Burada bütün başörtülü kişilere saldırıyordu. Biz kapalı olduğumuz için bize kafayı takmıştı” ifadelerini kullandı.

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