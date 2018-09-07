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Karaköy-Sarıyer arasında akıllı bisiklet parkuru oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:43 | Son Güncelleme

İSPARK: - "İSPARK'ın hayata geçirdiği İSBİKE projesi kapsamında, Karaköy-Sarıyer arasında akıllı bisiklet parkuru hizmete açıldı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu İSPARK'ın hayata geçirdiği İSBİKE projesi kapsamında, Karaköy-Sarıyer arasında akıllı bisiklet parkuru hizmete açıldı. İSPARK'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bisiklet yolları üzerinde İSPARK’ın hayata geçirdiği akıllı bisikletler yaygınlaşıyor.
Daha önce Kadıköy-Maltepe, Florya-Yeşilköy arasında hizmet vermeye başlayan Akıllı Bisikletlerle Sarıyer-Beşiktaş-Karaköy arasında başladı. 200 bisikletin bulunduğu güzergahta vatandaşlar hem spor yapmaya hem de sahilin keyfini sürmeye başladılar.

- Karaköy'den Sarıyer'e 26 kilometre akıllı bisiklet yolu

Sürücüler kiraladıkları bisikletleri 26 kilometrelik Sarıyer-Beşiktaş-Karaköy hattı üzerinde bulunan 21 istasyondan istedikleri noktaya bırakabiliyorlar.
İstanbullular Karaköy-Sarıyer arasında hizmet vermeye başlayan akıllı bisikletlere yoğun ilgi gösterdi. Birçok vatandaş Karaköy'den bisiklet kiralayarak Sarıyer'e ve iki nokta arasında bulunan ev ve iş yerlerine bisikletle yolculuk yapıyor.

- İstanbul'un akıllı bisiklet yolları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolları üzerinde İSPARK tarafından kurulan Akıllı Bisiklet sistemi İSBİKE, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 2017 yılında yaklaşık 200 bin kişi tarafından bisiklet kiralandı. Kullanım oranları, daha çok ilkbahar ve yaz aylarında artış gösterdi.

Şehir genelinde işletmeye açılan ve halen hizmet veren 144 kilometre Akıllı Bisiklet güzergahı ve 142 bisiklet durağı bulunuyor. Kadıköy-Bostancı, Maltepe Şehir Parkı, Florya-Yeşilköy, Zeytinburnu bölgesi, Karaköy-Sarıyer, Bakırköy-Yenikapı, Bakırköy Bölgesi, Ataköy bölgesi, Avcılar bölgesi, Küçükçekmece, Kartal, Pendik ve Tuzla’da yaklaşık 3 bin bisikletle hizmet veriliyor. Akıllı bisikletler kredi kartı ve Google Play-App Store'da bulunan İSBİKE cep uygulamasının indirilmesiyle program üzerinden abonelik sistemiyle kiralanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet İBB İSPARK

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