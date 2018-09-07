Karaköy-Sarıyer arasında akıllı bisiklet parkuru oluşturuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu İSPARK'ın hayata geçirdiği İSBİKE projesi kapsamında, Karaköy-Sarıyer arasında akıllı bisiklet parkuru hizmete açıldı. İSPARK'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bisiklet yolları üzerinde İSPARK’ın hayata geçirdiği akıllı bisikletler yaygınlaşıyor.

Daha önce Kadıköy-Maltepe, Florya-Yeşilköy arasında hizmet vermeye başlayan Akıllı Bisikletlerle Sarıyer-Beşiktaş-Karaköy arasında başladı. 200 bisikletin bulunduğu güzergahta vatandaşlar hem spor yapmaya hem de sahilin keyfini sürmeye başladılar.

- Karaköy'den Sarıyer'e 26 kilometre akıllı bisiklet yolu

Sürücüler kiraladıkları bisikletleri 26 kilometrelik Sarıyer-Beşiktaş-Karaköy hattı üzerinde bulunan 21 istasyondan istedikleri noktaya bırakabiliyorlar.

İstanbullular Karaköy-Sarıyer arasında hizmet vermeye başlayan akıllı bisikletlere yoğun ilgi gösterdi. Birçok vatandaş Karaköy'den bisiklet kiralayarak Sarıyer'e ve iki nokta arasında bulunan ev ve iş yerlerine bisikletle yolculuk yapıyor.