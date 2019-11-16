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Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 18:01 | Son Güncelleme

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beyoğlu Karaköy’de dün bir arkadaşıyla yürüyen başörtülü genç kıza saldıran ve ardından Marmaray Sirkeci İstasyonu’nda vatandaşlarla tartıştığı ana ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Semahat Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti.

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Karaköy’de dün bir arkadaşıyla yürüyen başörtülü genç kıza saldıran ve ardından Marmaray Sirkeci İstasyonu’nda vatandaşlarla tartıştığı ana ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Semahat Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti. Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Semahat Y., ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Semahat Y.’nin yoldan geçtiği esnada hiç tanımadığı 19 yaşındaki müştekilere hakaret ettiği, kin ve nefret dolu söylemlerde bulunduğu ve tehdit ettiği belirtildi. Semahat Y.’nin müştekinin başörtüsünü zorla çıkarmaya yeltendiğinin anlatıldığı sevk yazısında, bu amaçla vücut dokunulmazlığının ihlal edildiğinin hem beyan hem de kamera kayıtlarında belirlendiği kaydedilmişti.

Müştekilerin dini inançlarına yönelik bir saldırının yapıldığının anlatıldığı sevk yazısında, “Müştekilerin dini inançları doğrultusunda bir kıyafet tercih ettikleri, şüphelinin müştekilere karşı kişisel hiçbir husumeti ve ihtilafı bulunmamasına rağmen sırf dini inançları sembolize ettiği düşüncesiyle bu kıyafeti araç olarak kullanmak suretiyle müştekilerin dini inançlarına bir saldırı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Aleni olarak kabul edilen sokakta gerçekleşen bu fiilin TCK 216/1. maddesinde düzenlenen suç kapsamında kaldığı kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi. Suçun toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenen dini inançlara yönelik gerçekleştirildiğinin anlatıldığı yazıda, suç fiilinin toplumsal çatışmalara yol açacak mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilmişti.
Şüpheli Semahat Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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