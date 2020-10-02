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  4. Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran kadının 11 yıl 9 ay hapsi istendi

Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran kadının 11 yıl 9 ay hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Karaköy’de başörtülü öğrenciye saldıran Semahat Yolcu, hapis cezasının ertelenmesi kararının bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Karaköy’de başörtülü öğrenciye saldıran Semahat Yolcu, hapis cezasının ertelenmesi kararının bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 11 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Karaköy’de yolda yürüyen başörtülü genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce’ye saldırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Semahat Yolcu’nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava 21 Şubat’ta karara bağlanmıştı. Sanık Semahat Yolcu, 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Müştekiler avukatı Mustafa Doğan İnal, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, sanığın 2018 yılında da benzer bir eylemde bulunduğunu belirterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar vermişti.
Yeniden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Semahat Yolcu ile taraf avukatları hazır bulundu.

“Bilinçsiz bir şekilde kendi kendime yaptığım bir şeydi”
Duruşmada savunma yapan Yolcu, daha önceki olayın küçük bir olay olduğunu ve unuttuğunu söyleyerek “Şizofren teşhisim ve duygu durum bozukluğu teşhisim var. Cezaevinde bulunduğum sürede Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yattım. Bilinçsiz bir şekilde kendi kendime yaptığım bir şeydi. Sanatçı olduğum için tirad yazıyordum kafamda ve sesli bir şekilde ifade ettim. Gözlerim takılı kalmış bir yere ve müştekiler kendi üzerine alınmışlar. Sonradan kendilerinden özür diledim” şeklinde konuştu.

“Bana yakışan bir durum değildir”
Müştekilerin kendisine şikayetlerini geri alacaklarını da söyleyen sanık “Bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandı. Bir dönem psikolojik rahatsızlık geçirdiğim için oldu. Ben kesinlikle böyle bir şey yapacak birisi değilim. Bana yakışan bir durum değildir. Suçsuzum beraatımı talep ederim” dedi.
Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu söyledi.

"Mütalaada sanığın 11 yıl 9 ay hapisle cezalandırılması talep edildi"
Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müşteki Feyza’nın başörtüsünü çekiştirerek, şeklinde hakaret içerikli sözler söylediği ve devamında “Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım” diyerek tehdit ettiğini belirtti. Mütalaada her ne kadar sanık hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve ya aşağılama’ suçundan dava açılmışsa da alenen tahrik unsurunun oluşmadığı belirtildi. Savcı sanığın ‘inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘birden fazla kişiye hakaret’, ‘birden fazla kişiye tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 11 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.
Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık hastalığının etkisiyle bunu yaptığını ve pişman olduğunu söyleyerek özür diledi.
Mahkeme taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede olayın 15 Kasım günü saat 15:15 sıralarında gerçekleştiği ve Karaköy meydanına doğru yürümekte olan Yolcu’nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce’ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya’nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya’nın omuzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedilmişti.
İddianamede, saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer almış, şüpheli Yolcu’nun ise ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘Hakaret’, ‘Tehdit’, ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti.

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