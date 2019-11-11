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Karaköy’de cami yanında şüpheli erkek cesedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 07:55 | Son Güncelleme

Karaköy’deki Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanında sabaha karşı bulunan cansız erkek bedeni polis ekiplerini harekete geçirdi.

Karaköy’deki Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanında sabaha karşı bulunan cansız erkek bedeni polis ekiplerini harekete geçirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 50li yaşlarında olduğu öğrenilen şahsın vücudunun belirli yerlerinde ise kırıkların olduğu tespit edildi.
Olay sabah saat 06.00’da Beyoğlu İlçesi Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemeraltı Caddesinde bulunan Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanındaki Hamam Sokağında meydana geldi. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar yerde bir erkek cesedinin olduğunu gördüler.
Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan erkek şahsın öldüğünü tespit etti. Ekipler, cansız erkek bedeninin üstünde herhangi bir kimlik bulamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki kameraları ve şahsın ölüm sebebini araştırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, cansız erkek bedeninde kırıklara rastladı. Polis ekipleri, şahsın intihar mı ettiği ya da başka bir sebepten dolayı öldüğünü araştırmak için çalışmalara başladı.

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