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Karaköy’de denizden 21 yaşındaki gencin cesedi çıktı

04.02.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Galata Köprüsü’nden dün Haliç’e düşen 21 yaşındaki gencin cesedi, Karaköy’de denizden çıktı.

Galata Köprüsü’nden dün Haliç’e düşen 21 yaşındaki gencin cesedi, Karaköy’de denizden çıktı. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İskeledeki cesedi gören vatandaşlar ise şoke oldu.
Galata Köprüsü’nde dün saat 23.30 sıralarında 21 yaşındaki Yusuf Cemal Gürbüz, denize düştü. Suda bir süre çırpınan gencin seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardında gence ulaşılamamıştı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar sonucunda deniz polisi, saat 15.30 sıralarında Gürbüz’ün cansız bedenine ulaştı. Karaköy iskelesine çıkartılan gencin cesedinin incelenmesi için olay yerine polis ekibi sevk edildi. İskeleye gelen polis, gencin üzerinden çıkanları inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından gencin cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İskeledeki cesedi gören vatandaşlar ise bir süre çalışmaları izledi.

“’İmdat’ diye sesler geldi ama suyun üstünde hiç durmadı direkt battı”
Olayı gören bir vatandaş, “Dün gece 23.30 sıralarında “imdat” diye sesler geldi ama suyun üstünde hiç durmadı direkt battı. Kabarcıklar çıktı bir daha da görünmedi. Sahil güvenlik ile deniz polisi geldi ama aradılar bulamadılar. Bizde balıkçılar olarak el fenerleriyle aradık, bizde göremedik. Şu anda ölü olarak bulundu. Kendisi gençti, büyük bir ihtimal düşme, ayağında terlik varmış. Ne olduğu belli değil şaibeli” dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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