Karaköy'de genç kıza saldıran kadın... İlk saldırısı değilmiş

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU Karaköy'de üniversite öğrencisinin başörtüsünü çekip, yumruk atan Semahat Y.'nin, yaşadığı yerdeki esnaf ve vatandaşlara da saldırdığı ortaya çıktı. Semahat Y.'nin, kaldığı hanın önünden gelip geçenlere küfür ettiği, zaman zaman fiziki saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz cuma yaşanan olayda, Semahat Y., kaldırımda yanından geçen üniversite öğrencisinin başörtüsünü çekiştirip, yumruk attı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Semahat Y.', çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Beyoğlu'nda, bir handa tek göz odada kaldığı belirlenen Semahat Y.'nin çevredeki esnafa ve yoldan gelip geçen vatandaşlara küfür edip saldırdığı ortaya çıktı.

Semahat Y.'nin psikolojik sorunları olduğunu söyleyen esnaf Çetin Karuk, "Durup durup etrafa küfür eden, gelen insanlara küfür eden bir kadındı. Biz de çoğunlukla çoğu zaman muhatap olmuyorduk. Görmemezliğe geliyorduk, duymuyorduk. Ama pek sıkıntılı bir insan, durup durup insanlara küfür eden, saldıran.. Bize de ediyordu, biz sesimizi çıkarmıyorduk. Öyle bir kadındı. yani. Yoldan geçenlere fiziki saldırıda bulunuyordu. Ama herkes huyunu suyunu bildiği için, tokat da atsa umursamadan gidenler oldu. Bayağı rahatsız bir insan, bağırır çağırırdı, bizim duymadığımız küfürler ederdi. Burada handa tek bir odada kalıyor. Hurda topluyordu, onlarla geçiniyordu. Bir süredir görmüyoruz, epeydir de görmüyoruz" diye konuştu.