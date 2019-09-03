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Karaköy’de Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık tarihi çeşmeyi levyeyle yıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Karaköy’de Sokollu Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan 450 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi, sözde restorasyon çalışması kapsamında levyelerle yıkıldı.

Karaköy’de Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık tarihi çeşmeyi levyeyle yıktılar

Karaköy’de Sokollu Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan 450 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi, sözde restorasyon çalışması kapsamında levyelerle yıkıldı. Yaşanan restorasyon rezaleti kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Beyoğlu Karaköy Emekyemez Mahallesi Yanık Kapı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi’nin restorasyonu için ihaleyi alan firma, çalışma başlattı. Tarihi çeşmenin restorasyonu için profesyoneller yerine iki işçi görevlendiren firma, levyelerle tarihi eseri yıktırmaya başladı. Bunu gören çevredeki esnaf durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yıkımı durdururken, çevre güvenlik çemberine alındı. Olayın ardından harekete geçen Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi çeşmenin restorasyonu için çalışmalara başladı. İlk olarak çeşmenin hasar gören taşlarını tek tek söken görevliler, daha sonra ise iç kısmını temizledi. Yapılan restorasyon çalışmaların ardından çeşmenin eski haline kavuşacağı öğrenildi.
Olay hakkında konuşan esnaf Mecit Ayöl, “Burada 450 yıllık Mimar Sinan eseri olan çeşme var. Ben 50 senedir burada esnafım. Cumartesi günü amele ekibi geldi. Burada paldır küldür yıkmaya başladılar. O esnada esnaflardan biri polise bildirdi. Polisler geldi ve inşaatı durdurdular, sonra da korumaya alıp gittiler. Daha sonra da dün buraya tarihi eser uzmanları geldiler. Burada etütlerini yaptılar ve bu şekilde olmayacağını söylediler. Şu an koruma altında boş bir şekilde bekliyor. Son hali içler acısı, bunun önünde mermer vardı onu da 5-6 sene önce söküp götürdüler” dedi.
Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait çeşmenin su haznesinin yıllar önce kiraya verildiği öğrenildi. Üzerine daha sonra kaçak kat çıkılan ve ofis yapılan çeşmenin yıllarca denetimsiz olarak kullanıldığı, ayrıca çeşmenin kitabesi ve su yalağının ise geçen yıl çalındığı bilgisine ulaşıldı. Bu sürecin sonunda çeşme, adeta Galata esnafının çöplüğüne döndü.

Karaköy’de Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık tarihi çeşmeyi levyeyle yıktılar

Karaköy’de Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık tarihi çeşmeyi levyeyle yıktılar

Karaköy’de Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık tarihi çeşmeyi levyeyle yıktılar

Karaköy’de Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık tarihi çeşmeyi levyeyle yıktılar

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