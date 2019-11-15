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Karaköy'de saldırıya uğrayan kadın polis merkezinden ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 20:58 | Son Güncelleme

KARAKÖY'de yolda yürüdükleri sırada bir kadının yumruklu saldırısına uğrayan G.İ., saldırı anında yanında bulunan arkadaşıyla birlikte Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek saldırgandan şikayetçi oldu.

Semih ÇALIŞKAN-Zeki GÜNAL-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-KARAKÖY'de yolda yürüdükleri sırada bir kadının yumruklu saldırısına uğrayan G.İ., saldırı anında yanında bulunan arkadaşıyla birlikte Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek saldırgandan şikayetçi oldu. Görgü tanıkları ile birlikte ifadelerine başvurulan iki kadın polis merkezinden ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan kadının gözaltına alındığını bildirdi.
Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan biri olan G..İ.ye saldırdı. G.İ. adlı genç kadın, daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, saldırıya uğrayan G.İ. yanındaki arkadaşı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırıya uğrayan G.İ.'nin ifadesinde başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını söylediği öğrenildi

"YÜZÜNDE ENDİŞE VE KORKU VARDI"
Saldırı anını gören görgü tanıkları o anları anlattı. Saldırı sonrası genç kızı dükkanına aldığını ifade eden Cihat İsmailoğlu, "Biz o esnada dükkandaydık. Bir gürültü duyduk. Bu gürültüyü duyunca dışarı çıktık. İlk etapta aile içinde sıkıntı varmış gibi algıladık ama olayı yaşadığımız zaman anladık ki, tamamen kız kardeşimiz örtülü olduğu için diğer kadın da onun kafasına vurarak baş örtüsünü açtı. Sonrasında kardeşimiz sakinleşsin diye dükkanımıza aldık. Yüzünde endişe ve korku vardı" diye konuştu.

POLİS MERKEZİNE GELEN GÖRGÜ TANIKLARI İFADE VERDİ
Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek ifade veren görgü tanıklarından Serkan Salih, "Olay esnasında çalışma arkadaşımla birlikte müşterilerimizle ilgilenirken dışarıda bir ses duyduk. O sese yöneldiğimizde iki kardeşimizin bir hanımefendi tarafından darp edildiğini duyduk. Şimdi de şahitliğimizi yapmaya, ifademizi vermeye geldik" dedi.
Saldırının yaşandığı yerde dükkanı bulunan Veysel Ekingen, "Olaya tam hakim olamadık, olsaydık müdahale ederdik" diyerek şunları söyledi:
"Kadın aşağılayıcı kelimeleri söyleyerek hızla uzaklaştı zaten oradan. Hakaret etti. Zaten bunların kayıtları var. Unkapanı'na sınava gidiyorlardı. Çok korktular, titrediler. Benim yanımda kaldılar. Onlarla muhabbet ettim ve sakinleştirmeye çalıştım. İkisi de çok ağladı."

POLİS PARMAK İZİ ALDI
Polis Karaköy'deki saldırganın saldırı sonrası yere fırlattığı dubadan parmak izi aldı.

SALDIRGAN KADIN YAKALANDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan kadının gözaltına alındığını bildirdi.
Soylu, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

(FOTOĞRAF)

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