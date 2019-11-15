Karaköy'de saldırıya uğrayan kadın polis merkezinden ayrıldı

Semih ÇALIŞKAN-Zeki GÜNAL-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-KARAKÖY'de yolda yürüdükleri sırada bir kadının yumruklu saldırısına uğrayan G.İ., saldırı anında yanında bulunan arkadaşıyla birlikte Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek saldırgandan şikayetçi oldu. Görgü tanıkları ile birlikte ifadelerine başvurulan iki kadın polis merkezinden ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan kadının gözaltına alındığını bildirdi.

Karaköy'deki olay saat 15.00 sıralarında yaşandı. İki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın onlardan biri olan G..İ.ye saldırdı. G.İ. adlı genç kadın, daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, saldırıya uğrayan G.İ. yanındaki arkadaşı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırıya uğrayan G.İ.'nin ifadesinde başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını söylediği öğrenildi

"YÜZÜNDE ENDİŞE VE KORKU VARDI"

Saldırı anını gören görgü tanıkları o anları anlattı. Saldırı sonrası genç kızı dükkanına aldığını ifade eden Cihat İsmailoğlu, "Biz o esnada dükkandaydık. Bir gürültü duyduk. Bu gürültüyü duyunca dışarı çıktık. İlk etapta aile içinde sıkıntı varmış gibi algıladık ama olayı yaşadığımız zaman anladık ki, tamamen kız kardeşimiz örtülü olduğu için diğer kadın da onun kafasına vurarak baş örtüsünü açtı. Sonrasında kardeşimiz sakinleşsin diye dükkanımıza aldık. Yüzünde endişe ve korku vardı" diye konuştu.