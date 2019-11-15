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Karaköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın Marmaray'da da olay çıkarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:55 | Son Güncelleme

KARAKÖY'de bir arkadaşıyla yürüyen G.İ adlı kadın, karşısından gelen bir kadının yumruklu saldırısına uğradı.

İSTANBUL,(DHA)-KARAKÖY'de bir arkadaşıyla yürüyen G.İ adlı kadın, karşısından gelen bir kadının yumruklu saldırısına uğradı. Sosyal medyada paylaşılan saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri tepki gördü. Mağdur kadının şikayeti üzerine adı öğrenilemeyen kadın gözaltına alındı. Saldırgan kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bugün çekildiği iddia edilen görüntülerde, kadının Sirkeci Marmaray İstasyonunda vatandaşlarla tartışıp, küfürler savurduğu görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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