Karaköy’de yunus kıyıya vurdu: Ekipler bir saat sonra geldi

Karaköy’de balıkçılar, kıyıya vurmuş yunus balığı buldu. Yunusu denizden çıkaran vatandaşlardan biri, “Ekipleri aradık bir saat sonra geldiler” dedi.

Karaköy İskelesinde balık tutan vatandaşlar bir yunus balığının kıyıya vurduğunu fark etti. Vatandaşlar hemen kıyıya vuran yunus balığının yanına giderek onu denizden çıkardı. Başından ve kuyruğundan yaralandığı görülen yunusu hayata döndürebilmek için adeta zamanla yarışan vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden ekiplere bildirdi. Vatandaşların beyanına göre 1 saat sonra olay yerine gelen İSTAÇ ekibi, yunus balığını çöp toplamada kullanılan deniz yüzeyi temizleme teknesine koyarak götürdü.

“Ekipler bir saat sonra geldi”

Balığı çıkaranlardan biri olan Aziz Yeniyapı ekiplerin çok geç geldiğini söyleyerek, “Balık tutuyorduk, sabahtan beri buradaydık. Denizde yunusu gördük, arkadaşlarla birlikte çekip çıkardık. Kafasında kurşun izi vardı, kanlar içerisindeydi. Müdahale için ekipleri aradık ama bir saat sonra, çok geç, geldiler. Pervane izi de var ağa da takılmış, herhalde ağdayken parçalamasın diye balıkçılar kurşun da sıkmış. Direkt buraya doğru sürüklendi. Arkadaş suya indi, ben de ona yardım ettim, birkaç kişi daha yardım etti ve çıkardık” dedi.