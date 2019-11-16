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Karaköy'deki başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 18:13 | Son Güncelleme

Karaköy'deki başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen şüpheli Semahat Y., ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Semahat Y.'nin hakimlik işlemleri sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Semahat Y.'nin ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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