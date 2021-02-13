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  4. Karaköy’deki tatlıcıya giren hırsız garsonun telefonunu kaşla göz arasında çaldı

Karaköy’deki tatlıcıya giren hırsız garsonun telefonunu kaşla göz arasında çaldı

13.02.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Karaköy’de bir tatlıcıya giren hırsız, garsonun tezgah üzerinde bıraktığı telefonu saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı.

Karaköy’de bir tatlıcıya giren hırsız, garsonun tezgah üzerinde bıraktığı telefonu saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Olay, Beyoğlu Karaköy Mumhane Caddesi’nde Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında bir tatlıcıda yaşandı. Tatlıcı dükkanının önünden geçen şahıs, dükkan içindeki tezgah üzerinde bulunan telefonu görerek içeri girdi. Etrafı kolaçan ettikten sonra tezgah üzerinde bulunan telefonu hızla alarak cebine koydu. O sırada bir çalışanla karşılaşan hırsızın ‘kola var mı abi’ dediği ve olmadığı cevabını almasının ardından dükkandan hızla uzaklaştığı öğrenildi. Telefonunun çalındığını fark eden garson ise polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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