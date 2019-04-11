Karakoyunlu Belediye Başkanı Ballı, makam odasının kapısını söktürdü

Özkan AYDIN/KARAKOYUNLU (Iğdır), (DHA)- IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Bayram Ballı, göreve başladıktan sonra makam odasının kapısını söktürdü. Başkan Ballı, "Bugünden itibaren de kapımız her zaman açık olacak, gizlilik olmayacak ve halkımıza şeffaf bir belediyecilik örneği olacağız" dedi.

Karakoyunlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütürken 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den Belediye Başkan adayı olan Bayram Ballı, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 42,57'sini alarak başkan seçildi. Geçen hafta mazbatasını alan Başkan Ballı, ilk icraat olarak makam odasının kapısını söktürdü. "Belediye başkanının kapısı halkına kapalı olmaz" diyen Bayram Ballı, "Makam odamın kapısını söktüm ve halka açık bir kapı oldu. Bugünden itibaren de kapımız her zaman açık olacak, gizlilik olmayacak ve halkımıza şeffaf bir belediyecilik örneği olacağız" diye konuştu.

Başkan Ballı'ya hayırlı olsun demek için belediyeye gelen ilçe sakinleri, "Makam odasının kapısının olmadığını gördük ve direkt odaya girerek kendisini tebrik ettik. Örnek ve yerinde bir davranış bu. Halka eşit ve şeffaf bir yaklaşım sergileyen değerli başkanımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.