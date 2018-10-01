"Karakter Tasarım Yarışması 2018" başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - TRT Çocuk tarafından düzenlenen "Karakter Tasarım Yarışması 2018" için başvurular başladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik yarışmanın başvuruları 15 Kasım'a kadar devam edecek.
Yarışmada ödüller ise 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı"nda takdim edilecek.
Katılımcılar, TRT Çocuk ekranlarında okul öncesi çocuklar (3-6 yaş) için hayata geçecek bir animasyon serisi ya da sinema filminde yer alabilecek insan, hayvan veya benzeri tasarımlar ile yarışmaya katılabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bekir Yıldızcı, yarışmayı genç tasarımcıların önünü açabilmek ve özgün tasarımlara destek olmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.
Yıldızcı, TRT Çocuk kanalının her zaman yerli yayıncılığa özen gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren kendi dil, kültür ve yaşamlarını yansıtan yerli yapımlar sunarak bireysel ve kültürel gelişimlerine destek olmayı arzuluyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz 'TRT Çocuk Karakter Tasarım Yarışması' ile hem yerli yapımları teşvik ediyoruz hem de genç tasarımcıların hayal güçleriyle yaratılan kahramanların hayata geçmesine katkıda bulunmak istiyoruz."
Tüm görsel ve grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanında eğitim gören üniversite öğrencileri ile son üç yıl içerisinde bu alanlardan mezun olmuş kişilere açık olan yarışmada, birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira, ayrıca "Seyirci Özel Ödülü"ne değer görülen yarışmacıya da 2 bin lira verilecek.
Başvuru şartları ile ilgili ayrıntılı bilgiye "http://www.trtcocuk.net.tr/kurumsal/haber/trt-cocuk-karakter-tasarim-yarismasi-na-basvurular-basladi" adresinden ulaşılabilinecek.
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