Karakuş tatlısı nasıl yapılır? MasterChef karakuş tatlısı tarifi nedir? Adana karakuş tatlısı malzemeleri nelerdir?

MasterChef’in Adana’da çekilen bölümünde yarışmacılar yüksük çorbası, sarımsaklı köfte, peynirli sıkma, Adana kebabı ve karakuş tatlısından oluşan mükemmel bir menüyle kıyasıya rekabet etti. Şekil olarak kuşun kanatlarına benzetilen karakuş tatlısı tarifi programın sonrasında yeniden gündeme geldi. Çıtır dokusu ve ağızları şenlendiren şerbetiyle karakuş tatlısı tarifi en merak edilen detaylar arasında yerini aldı. Peki karakuş tatlısı nasıl yapılır? Karakuş tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte Adana karakuş tatlısı tarifi...

KARAKUŞ TATLISI MALZEMELERİ

Hamuru için;

4 su bardağı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

2 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

İçi için;

1 su bardağı ceviz

1 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı toz şeker

Şerbeti için;

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Birkaç damla limon

KARAKUŞ TATLISI NASIL YAPILIR?

Karakuş tatlısı yapımına hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Geniş bir karıştırma kabının içerisine karakuş tatlısı hamurunun malzemeleri konulur ve yoğrulur. Hamurun dinlenmesi için üzeri örtülür ve 45 dakika bekletilir. Dinlenen hamur iki eşit bezeye ayrılır. Bezeler baklavalık yufka inceliğinde açılır ve iki ucunda katlanarak şekil verilir. Oluşturulan şeklin tam ortasına karakuş tatlısının iç harcı konulur. Kalan hamur da üzerine katlanır ve ince, uzun bir hamur elde edilir. Hamur büzüldükten sonra parçalara ayrılır. Tüm parçalar elde edildikten sonra kızgın yağın içinde kızartılır. Kızaran tatlılara soğuk şerbet dökülür.