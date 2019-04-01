HABER

Karalar: “ ’Büyükşehir belediye başkanı olursam az buz değil 10 puandan fazla fark olur’ demiştim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 02:05 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zeydan Karalar, işçiyi ezmeyen, işçiye maaşını zamanında veren ve yolunu yapan bir belediyenin geldiğini bildirdi.Kesin olmayan sonuçlara göre Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Zeydan Karalar’ı destekleyen vatandaşlar ellerine Türk bayrağı alarak Seyhan Belediyesi önünde toplanıp meşaleler yakıp sloganlar attı.Kendisini bekleyen kalabalığı beraberindeki adaylar, milletvekilleri ve ailesi ile selamlayan Karalar, “En büyük mutluluk Adanayı mutlu etmektir.

Karalar: “ ’Büyükşehir belediye başkanı olursam az buz değil 10 puandan fazla fark olur’ demiştim”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zeydan Karalar, işçiyi ezmeyen, işçiye maaşını zamanında veren ve yolunu yapan bir belediyenin geldiğini bildirdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Zeydan Karalar’ı destekleyen vatandaşlar ellerine Türk bayrağı alarak Seyhan Belediyesi önünde toplanıp meşaleler yakıp sloganlar attı.
Kendisini bekleyen kalabalığı beraberindeki adaylar, milletvekilleri ve ailesi ile selamlayan Karalar, “En büyük mutluluk Adanayı mutlu etmektir. Ben size bir söz vermiştim ve demiştim ki ‘büyükşehir belediye başkanı olursam az buz değil 10 puandan fazla fark olur’ demiştim. Sayım devam ediyor ama bundan farkın sonra kapanacak olması mümkün değil” diye konuştu.
Adana’ya hizmet edecek bir anlayışın geldiğini ifade eden Karalar, “İşçiyi ezmeyen, işçiye maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini düşününce işimiz o kadar kolay değil. Bizim 5 yıldır yaptıklarımızı biliyorsunuz. Bizim yönetme biçimimizin çok farklı olduğunu ve onların bizlerle yarışamayacağını biliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Karalar: “ ’Büyükşehir belediye başkanı olursam az buz değil 10 puandan fazla fark olur’ demiştim”

Karalar: “ ’Büyükşehir belediye başkanı olursam az buz değil 10 puandan fazla fark olur’ demiştim”

Karalar: “ ’Büyükşehir belediye başkanı olursam az buz değil 10 puandan fazla fark olur’ demiştim”

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Sivas'ın ilçelerinde en çok başkanlığı MHP kazandıSivas'ın ilçelerinde en çok başkanlığı MHP kazandı
Partisince aday gösterilmediği ilçeyi, bağımsız kazandıPartisince aday gösterilmediği ilçeyi, bağımsız kazandı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.