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Karalar'ı meşaleli karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesi ile Misis Yakapınar'da toplantı yaptı.

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesi ile Misis Yakapınar'da toplantı yaptı.
Zeydan Karalar'a toplantılarda CHP ve İYİ Parti Adana Milletvekilleri, ittifakın il ve ilçe başkanları ile Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca ve Sarıçam Belediye Başkan Adayı Mehmet Koca da eşlik etti.
Başkan Zeydan Karalar yaptığı konuşmalarda Sarıçam'ın Adana'nın nefes alacağı ve hızla büyümekte olan bir ilçesi olduğunu belirterek, Adana nefes alacaksa Sarıçam'dan alacak. Bu bölgenin büyümesi gerekiyor. Mehmet Koca'nın Sarıçam Belediye Başkanı olması benim de Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmamız durumunda el birliğiyle burayı çağdaş yaşanılabilir bir ilçe haline getireceğiz. Sarıçam'ın kimselere peşkeş çekilmesine izin vermeyiz. Sizlerden isteğim Millet İttifakı'nın adaylarını milletçe yönetimlerin başına getirmenizdir diye konuştu. Yakapınar'da da Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca ile birlikte toplantıya katılan Başkan Zeydan Karalar, 31 Mart'ta yerel seçimlerin Adana için bir fırsat olacağını söyledi.

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