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Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları doğa tutkunlarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:55 | Son Güncelleme

Elazığ'da, Keban ve Karaya baraj göllerindeki Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları, tekne turlarına katılan ziyaretçilerine muhteşem manzara sunuyor - Vali Çetin Oktay Kaldırım: - "Gerçekten müthiş bir lokasyon, farklı aktivitelerle turizme kazandırıp Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunacağız"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban ve Karaya baraj göllerindeki Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

Keban Baraj Gölü'nden başlayarak 40 kilometrelik uzunluğa sahip Karaleylek Kanyonu ile Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında bulunan, 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, sarp kayalıkları, mağaraları, tarihi yerleşim alanları ve başta karaleylek olmak üzere farklı kuş popülasyonu ile ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen tekne turu kapsamında il protokolü ile gazeteciler muhteşem doğa manzarasını görüntüledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyonların yapılan tanıtımlar sayesinde ilgi çekmeye başladığını söyledi.

Ziyaretçilerin kanyonları daha rahat gezebilmesi için tekne turu başlattıklarını ifade eden Kaldırım, "Bugün hem bölgemiz hem de Türkiye'deki farklı medya kuruluşlarından gelen gazetecileri gezdiriyoruz. Gerçekten müthiş bir lokasyon, farklı aktivitelerle turizme kazandırıp Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kaldırım, kanyonları gezen ziyaretçilerin, gördükleri manzara karşısında adeta büyülendiklerini anlatarak "Bölgenin tarihi 9 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Burada müthiş bir tarih kültürü var. Doğal güzellikleri, baraj gölü, alabalık tesisleri var." dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise birçok tarihi değerleri ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahip kentin, bölgenin önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getirdi.

Yeni keşfedilen kanyonların, kentin turizm potansiyeline daha da değer kattığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Her iki kanyonu gerçekten muhteşem görüntülere sahip. Gün geçtikçe insanlar biraz daha doğaya, doğal yaşama ve turizme yöneliyor. Bu yönüyle çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Tabii Elazığ inanç turizmi, göl turizmi, kayak turizmi açısından, jeotermal turizm açısından çok zengin bir il, bölgede de önemli bir destinasyon. Elazığ bu yönüyle dışarıdan gelen turistlerin her türlü aktiviteyi yapabileceği bir lokasyon haline geldi."

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Karaleylek ve Saklıkapı kanyonlarının hak ettiği turizm potansiyeline kavuşması için çalışma yapacaklarını söyledi.

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