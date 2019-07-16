Karaman, 15 Temmuz için tek yürek oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle Karaman’da binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile meydanı doldurdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Şehitlik ziyaretleri ile başlayan programlar, akşam meydandaki etkinlikler ile devam etti. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran yaklaşık 5 bin kişi tekbir getirerek hainleri protesto etti.

“Milli birlik yürüyüşü”

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş düzenlenen ‘Milli Birlik Yürüyüşü’ne’ katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı üzerinden İsmet Paşa Caddesi’ni takip ederek meydana tekrar dönen kalabalığa Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile daire müdürleri de eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardında kalabalık hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından protokol konuşmalarına geçildi.