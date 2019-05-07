HABER

Karaman Belediye Başkanı: İttifaka sadık kalıp borçları ilan etmemişsek kimse bizi zorlamasın

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 17:39 | Son Güncelleme

KARAMAN Belediye Başkanı MHP'li Savaş Kalaycı, meclis toplantısında, AK Parti'li meclis üyesi Ayhan Şancı'nın "Borçsuz bir belediyeye başladık" sözüne tepki gösterdi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN Belediye Başkanı MHP'li Savaş Kalaycı, meclis toplantısında, AK Parti'li meclis üyesi Ayhan Şancı'nın "Borçsuz bir belediyeye başladık" sözüne tepki gösterdi. Kalaycı, '''Cumhur ittifakı'nın bazı şeylerine sadık kaldığımız için borçları binada ilan etmemişsek kimse, bizi daha da zorlamasın. Bizi kesinlikle borç korkutmuyor. Allah'ın izniyle israfa son vereceğiz'' dedi.

Karaman Belediyesi'nin mayıs ayı toplantısının 2'nci oturumu, Savaş Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2018 yılı mali kesin hesap raporlarının görüşüldüğü toplantıda, AK Parti grubu adına konuşan meclis üyesi Ayhan Şancı, bütçenin yüzde 93,69 oranında gerçekleştiğini belirtti. Belediyenin borcuna da değinen Şancı, ''Borçlanmayla ilgili de 81 belediyenin içerisinde 61'inci sıradayız. Tabi borçlanma oranı yüksek olduğu için borçlanmayan ve bütçesi küçük iller dikkate alındığı zaman bu 70'inci sıralara düşüyor. Borçsuz bir belediyeyle başladık. 81 ilden 70'nci sıradayız'' diye konuştu.

Belediye Başkanı Kalaycı da Şancı'ya, ''Yani iyiyiz diyorsun?'' diye karşılık verdi. Şancı ise ''Tabi iyiyiz'' yanıtını verip, meclisteki siyasi parti sandalye dağılımına değinerek, AK Parti olarak yanında olduklarını söyledi.

'KAĞITTA HALKI KANDIRMAYACAĞIZ'

Başkan Kalaycı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

''Çok ciddi bir borç yükünün altında olduğumuz halde Allah'a çok şükür. Önce Allah'a güveniyoruz sonra Karaman halkının sonuna kadar yanımızda olduğuna inanıyor ve güveniyoruz. Sonuna kadar da Karaman için mücadele edeceğiz. Kağıtta, kalemde, rakamlarda falan Karaman halkını kandırmayacağız. 'Cumhur ittifakı'nın bazı şeylerine sadık kaldığımız için borçları binada ilan etmemişsek kimse, bizi daha da zorlamasın. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabi ki sizin bakış açınızdan borçlu belediye, çalışan belediyedir. Bizi kesinlikle borç korkutmuyor. Allah'ın izniyle bugüne kadarki sefahat dönemini bitireceğiz, israfa son vereceğiz.''

Belediyeyi borçtan kurtaracaklarını dile getiren Kalaycı, ''Karaman halkına, hak ettiği hizmeti sonuna kadar en iyi şekilde götüreceğiz. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Biz bu belediyeyi borçtan kurtaracağız. Bu bizim Karaman'a sözümüz olsun. Öyle 70'inciymiş, 80'inciymiş onlarla da övünmeyeceğiz. Karaman'ı borçsuz bir belediye haline getireceğiz. Üretken belediye haline getireceğiz. Bunları da hep beraber başaracağız" dedi.

93 bin 339 seçmenin oy kullandığı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; MHP'nin adayı Savaş Kalaycı yüzde 39,57, AK Parti'nin adayı Mahmut Sami Şahin de yüzde 38,41 oy aldı. Seçim sonrası belediye meclisindeki sandalye dağılımı ise AK Parti'nin 17, MHP'nin 11, CHP'nin 3 olarak gerçekleşti


PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay’daNATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay’da
Karaman Belediye Başkanı: İttifaka sadık kalıp borçları ilan etmemişsek kimse bizi zorlamasınKaraman Belediye Başkanı: İttifaka sadık kalıp borçları ilan etmemişsek kimse bizi zorlamasın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

CHP'den 'açıklama' ve 'canlı yayın' uyarısı

CHP'den 'açıklama' ve 'canlı yayın' uyarısı

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Meral Akşener'den önemli açıklamalar

YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili Akşener'den açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.