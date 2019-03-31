Karaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

Karaman Belediye Başkanlığını MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Savaş Kalaycı 35 bin 331, AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin 34 bin 827 oy aldı.

- Kalaycı'nın öz geçmişi -

Aslen Karamanlı olan Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniğinde görev yapıyor.

Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Kalaycı, 5 üniversiteden mezun oldu ve yüksek lisansını "Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma" konuları üzerine yaptı.

