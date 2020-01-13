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  4. Karaman Bozdağ Kayak Merkezine ilgi artıyor

Karaman Bozdağ Kayak Merkezine ilgi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 4 yıl önce hizmete açılan Bozdağ Kayak Merkezi, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 4 yıl önce hizmete açılan Bozdağ Kayak Merkezi, vatandaşların ilgisini çekiyor. Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kayak merkezine akın etti.
Kış mevsimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği 1750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi, çevre il ve ilçelerden gelenlerin ilgi odağı oluyor. Kayak merkezi, Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar’a yaklaşık 122 kilometre, Mersin’in Anamur ilçesine ise 123 kilometre mesafede bulunuyor. Kayak merkezine gelen ziyaretçiler, amatörler ve çocuklar için ayrılan pistte kaymayı öğrenirken, profesyonel kayakçılar da 1 kilometreyi aşan pistte kaymanın zevkini doyasıya yaşıyor. Kayak merkezine babasıyla birlikte gelen 17 yaşındaki Hande Keşyapan, burasının özellikle öğrenciler için güzel bir stres atma yeri olduğunu belirterek, “Hafta sonları mutlaka buraya geliyoruz” dedi.
Kayak merkezinin 2015 yılında hizmete açıldığını söyleyen Mehmet Keşyapan ise, “Bölge halkı olarak kayak yapmayı burada öğrendik. Kayak merkezine bölge halkının dışında Mersin, Antalya, Adana ve Konya’dan da çok sayıda kişi geliyor. Buraya kayak yapmaya gelenler genellikle günü birlik gelip gidiyorlar” diye konuştu.

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