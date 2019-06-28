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Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı polisi alarma geçirdi. Cezaevine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken olayın tatbikat olduğu ortaya çıktı.

Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planı' kapsamında cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevindeki görevlilerinin de haberi olmadan yapılan tatbikatta, görevliler siyasi hükümlülerin isyan başlattığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, ambulans, enerji firmalarının ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

ALARM TATBİKAT ÇIKTI

Kısa sürede cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.

Cezaevine sevk edilen ekipler tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.

Kaynak:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi isyan tatbikat

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