Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planı' kapsamında cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevindeki görevlilerinin de haberi olmadan yapılan tatbikatta, görevliler siyasi hükümlülerin isyan başlattığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, ambulans, enerji firmalarının ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

ALARM TATBİKAT ÇIKTI



Kısa sürede cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.

Cezaevine sevk edilen ekipler tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.

Kaynak:DHA

