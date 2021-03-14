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Karaman’da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu

14.03.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Karaman’da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde 2 gün önce kaybolan 50 yaşındaki bir kadın AFAD ve jandarma tarafından 7 saat süren aramanın ardından mağarada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesi Koçaşlı köyünde oturan 50 yaşındaki Kiraz İkbal, dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evinden ayrıldı.

ARAMA VE KURTARMA EKİBİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Kiraz İkbal’in evden ayrılması üzerine telaşlanan yakınları hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Karaman’dan AFAD ve jandarmadan oluşan bir arama ve kurtarma ekibi bölgeye gitti.

UÇURUMUN KENARINDAKİ MAĞARADA BULUNDU

Arama çalışmalarına köylülerle jandarma iz takip köpeği de katıldı. 7 saat süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Kiraz İkbal, köyüne 700 metre uzaklıktaki uçurumun kenarında bulunan bir mağara içerisinde otururken AFAD ve jandarma ekibi tarafından bulundu. Ekipler tarafından mağaradan çıkarılan Kiraz İkbal’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kiraz İkbal’in yakınları AFAD ve jandarmaya teşekkür ederken, kadının psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. (İHA)

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