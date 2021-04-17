HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman’da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Karaman’da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

17.04.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'ın Ermenek ilçesi Eskice köyünde, Osman Yeniceköy'e ait kullanılmayan kerpiç evde yangın çıktı. Bitişiğindeki diğer kullanılmayan 4 eve de sıçrayan alevler, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında 4 ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 ev ise kısmi olarak zarar gördü.

Karaman’da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 19.30 sularında Eskice köyünde Osman Yeniceköy'e ait kullanılmayan kerpiç evde çıktı. Hızla yükselen alevler, rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki Fadime Karatay, Mehmet Eskibağ ve Neslihan Çukur'a ait kullanılmayan kerpiç eve de sıçradı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Yanan evlerin yakınındaki bir evde, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tahliye edildi. Evde oturan aile bireyleri, komşularının yardımıyla eşyalarının bir kısmın tahliye etti. Alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında 4 ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 1 ev de kısmi olarak zarar gördü.

Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökekelekli ve Belediye Başkanı Atila Zorlu, olay yerinde incelemede bulundu.

İFTAR YAPARKEN EVİNİN YANDIĞINI ÖĞRENDİ

Yanan evinin yakınındaki diğer evinde oturan ve iftar yemeği yediği sırada yangın çıktığını öğrendiğini belirten Osman Yeniceköy, ''İftar yemeği yiyorduk. Kapının zili çaldı. Eşim açtı kapıyı. Bir genç diğer evimizin yandığını söyledi. Hemen çıktım. Alevler yükselmişti. 'Can kurtaran yok mu?' diye bağırdım. Sağ olsun köylülerimiz yetişti. İtfaiye geldi müdahale etti.''dedi.

Eşi Kübra Yeniceköy de, ''Akşam yemek yiyorduk. Kapının zili çaldı, açtım bir genç yandaki evimizin yandığını söyledi" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Eğlence mekanına polis baskını!Eğlence mekanına polis baskını!
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
yangın Karaman

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Her türlü iğrençliği sergilediler

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Hadise ve Reza iddiası! Sevgilisi suskunluğunu bozdu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.