Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altına koronavirüs kısıtlaması

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların, kentte kurulan pazar yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca aynı yaş grubunun, aynı tarihten geçerli olmak üzere saat 17.00'den sonra lokanta, restoran ve pastane gibi vatandaşların toplu bulundukları yeme-içme yerlerine alınmamalarına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 yaş altı kişilerin, ebeveynleri olmadan saat 20.00'den sonra lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, çay ocağı gibi yeme içme yerlerine 19.08.2020 tarihinden itibaren alınmamalarına karar verilmiştir.

Ayrıca yukarıda belirtilen söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA

