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Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:38 | Son Güncelleme

Karaman'da husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Olay, saat 10.30 sıralarında Larende Mahallesi 1220 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T., daha önceden aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfek ile ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise Muhammet T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabanca ile ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen Muhammet T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Ramazan T., iki silahtan çıkan saçma ve mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Cengiz A.'nın bakkal dükkanında inceleme yaparken silah seslerini duyan polisler, hemen ikinci adrese hareket etti. Polis, havaya ateş ederek, Muhammet T. ve Murat A.'dan silahları bırakmalarını istedi. Söyleneni yerine getiren 2 kişi gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ramazan A. ile yoldan geçerken saçmaların isabet ettiği 2 kişiyi ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Ramazan A.'nın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.

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(DHA)

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Karaman çatışma

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