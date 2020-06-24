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  4. Karaman'da çok acı olay! Birinin cesedi 2 diğerinin 20 kilometre uzakta bulundu

Karaman'da çok acı olay! Birinin cesedi 2 diğerinin 20 kilometre uzakta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 20:49 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde sulama kanalının yanında oynayan Mahmut Atmaca (8) ile ağabeyi Enes (11) sulama kanalına düştü. Akıntıyla birlikte gözden kaybolan çocuklardan Mahmut Atmaca’nın cansız bedeni 2 kilometre, ağabeyi Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ayrancı ilçesi, Saray köy de meydana geldi. Sulama kanalının yanında oyun oynayan Mahmut ve Enes Atmaca kardeşler, bir anda suya düştü. Bir süre suyun üzerinde kalan İii kardeş, ardından akıntıyla birlikte gözden kayboldu.

BİRİNİN CANSIZ BEDENİ 2 DİĞERİNİN 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Birlikte oynadıkları arkadaşları Mert Lokman (10), iki kardeşin suya düştüğünü görünce yakınlarına bilgi verdi. Kardeşlerden Mahmut Atmaca’nın cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tarım işçileri tarafından bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Enes Atmaca’yı arama çalışması başlattı. Enes Atmaca'nın cesedi ise 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Suda boğularak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi için Ayranca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

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