HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karaman'da esrarengiz ölüm! Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde buldu

Karaman'da esrarengiz ölüm! Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde buldu

02.12.2020 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karaman'da esrarengiz ölüm! Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde buldu

Karaman'da gece tuvalete gitmek için uyanan Celal B., 19 yaşındaki oğlu Fatih Emre B.'yi odasında yanında pompalı tüfekle kanlar içinde ölü buldu. Fatih Emre B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, Celal B.'nin ifadesinde silah sesini duymadığını söylediği belirtildi.

Yeşilada Mahallesi 813 Sokak'ta oturan Celal B., saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için uyandığında oğlu Fatih Emre B.'yi odasında, yanında pompalı tüfekle yerde kanlar içinde buldu. Celal B.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından tüfekle vurulduğu belirlenen Fatih Emre B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fatih Emre B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İstanbul'da parkta dehşet! Darp edilip bıçaklandıİstanbul'da parkta dehşet! Darp edilip bıçaklandı

'SİLAH SESİ DUYMADIM'

Fatih Emre B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, babası Celal B.'nin ifadesine başvurdu. Celal B.'nin ifadesinde evde oğlu ve kendisinin olduğunu, silah sesini duymadığını, tuvalete gitmek için uyanıp oğlunun odasına baktığında durumu fark ettiğini söylediği bildirildi.

Fatih Emre B.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
Genç kadının yaptığını görenleri şaşırıp kaldıGenç kadının yaptığını görenleri şaşırıp kaldı
82 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!82 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

İstiklal Caddesi'nde ilginç olay: Maskesini indirip kameralara öpücük attı

Genç kadının yaptığını görenleri şaşırıp kaldı

Antalya'da koronavirüs önlemi! Piknik yapmak yasaklandı

Bir ilde korona önlemi! Yasaklandı

İstanbul'da parkta dehşet! Darp edilip bıçaklandı

İstanbul'da parkta dehşet! Darp edilip bıçaklandı

İş görüşmesinde şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

Şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.