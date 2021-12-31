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Karaman'da evde tartıştığı ağabeyi tarafından bacağından bıçaklandı

31.12.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da A.Y. (25) evde tartıştığı kardeşi Y.Y.'yi (23), bacağından bıçakladı. Y.Y., hastaneye kaldırılırken, ağabey A.Y. ise gözaltına alındı.

Karaman'da evde tartıştığı ağabeyi tarafından bacağından bıçaklandı

Olay, saat 21.10 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 267 Sokakta meydana geldi. A.Y., kardeşi Y. Y. ile evde oturduğu sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

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KANLAR İÇİNDE KALDI

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y., eline geçirdiği bıçakla kardeşine saldırıp, bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Y.Y., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Karaman
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