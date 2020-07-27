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  4. Karaman'da feci kaza! Koyuna çarparak takla atan aracın sürücüsü öldü

Karaman'da feci kaza! Koyuna çarparak takla atan aracın sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 02:04 | Son Güncelleme

Karaman’da bir otomobilin yola çıkan koyuna çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Karaman'da feci kaza! Koyuna çarparak takla atan aracın sürücüsü öldü

Kaza, gece saat 23.15 sıralarında Karaman-Konya Karayolu Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Kara’nın (41) kullandığı otomobil, yola çıkan koyuna çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara’nın cenazesi, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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