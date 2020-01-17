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  4. Karaman’da işçi servisi devrildi! 9 yaralı

Karaman’da işçi servisi devrildi! 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Karaman’da bir bisküvi fabrikasına ait işçi servisinin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Karaman’da işçi servisi devrildi! 9 yaralı

Kaza, sabah saat 07.45 sıralarında Ayrancı ilçesi Ağızboğaz mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman’daki bir bisküvi fabrikasının işçilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte 9 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Ayrancı Sağlık Ocağında tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Karaman Bisküvi

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