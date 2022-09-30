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Karaman'da kan donduran olay! Ağabeyini başından vurulmuş halde buldu...

30.09.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Karaman'da meydana geldi. Emsal Dölek, 32 yaşındaki ağabeyi Hüseyin Dölek'in evine geldi. Emsal Dölek, ağabeyini evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Dölek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaman'da kan donduran olay! Ağabeyini başından vurulmuş halde buldu...

Olay, saat 18.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi 838 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Emsal Dölek, evine geldiği ağabeyini odada kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Dölek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından evde detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından odada bulunan av tüfeği incelemeye alınırken, Dölek'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Karaman cenaze
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