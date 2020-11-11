Karaman'da koca dehşeti! Kendisini vurmak için hazırlık yaparken fotoğrafını çekmiş

Karaman'da oturan 4 çocuk annesi Özgen Karharman, eşi Hakan Karharman'ın iddiaya göre, kendisine sürekli şiddet uygulayıp, bıçakla saldırarak yaralaması üzerine yaklaşık 8 ay önce evi terk edip, İzmir'de yaşayan annesi Özlem Şahin'in yanına yerleşti. Ardından da boşanma davası açtı. Çiftin, boşanma davasının görüleceği hafta İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle duruşma ertelendi.

ÇOCUKLARINI GÖRMESİ İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Hakan Karharman, duruşmanın ertelenmesinin ardından eşi Özgen Karharman'a, iddiaya göre anlaşmalı olarak boşanmak istediğini ve Karaman'a gelip, çocuklarını son kez görebileceğini söyledi. Bunun üzerine Özgen Karharman da 5 Kasım'da çocuklarını görmek için Karaman'daki evine gitti.

KENDİSİNİ VURMAK İÇİN HAZIRLIK YAPAN KOCASININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Özgen Karharman eve gittiğinde, iddiaya göre eşi Hakan Karharman, 'Sen otur ben çocukları alıp, geleyim' diyerek, evin kapısına yöneldi. Durumdan şüphelenen Özgen Karharman da evden çıkmak için kapıya yöneldiği sırada eşinin ayakkabısını bağlayıp, av tüfeğini eline aldığını gördü. Bunun üzerine eşinin kendisini vurmak için hazırlık yaptığını anlayan Özgen Karharman, cep telefonuyla o anların fotoğrafını çekip, evden kaçmak istedi. Eşinin tüfeği üzerine doğrultması sonucu, müdahale etmek isterken ateş alan tüfekten çıkan saçmalar sağ bacağına isabet etti. Özgen Karharman kanlar içinde yere yığıldı. Hakan Karharman da olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgen Karharman, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kaçan Hakan Karharman da kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Karharman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.