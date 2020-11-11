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Karaman'da koca dehşeti! Kendisini vurmak için hazırlık yaparken fotoğrafını çekmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 09:08 | Son Güncelleme

Karaman'da, çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan Özgen Karharman'ın (22) annesi Özlem Şahin, ''Doktorlar yüzde 80 oranında sakat kalabileceğini söyledi'' dedi. Öte yandan olay günü eşinin kendisini vurmak için hazırlık yaptığını anlayan Özgen Karharman, cep telefonuyla o anların fotoğrafını çekip, evden kaçmak istemiş.

Karaman'da koca dehşeti! Kendisini vurmak için hazırlık yaparken fotoğrafını çekmiş

Karaman'da oturan 4 çocuk annesi Özgen Karharman, eşi Hakan Karharman'ın iddiaya göre, kendisine sürekli şiddet uygulayıp, bıçakla saldırarak yaralaması üzerine yaklaşık 8 ay önce evi terk edip, İzmir'de yaşayan annesi Özlem Şahin'in yanına yerleşti. Ardından da boşanma davası açtı. Çiftin, boşanma davasının görüleceği hafta İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle duruşma ertelendi.

ÇOCUKLARINI GÖRMESİ İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Hakan Karharman, duruşmanın ertelenmesinin ardından eşi Özgen Karharman'a, iddiaya göre anlaşmalı olarak boşanmak istediğini ve Karaman'a gelip, çocuklarını son kez görebileceğini söyledi. Bunun üzerine Özgen Karharman da 5 Kasım'da çocuklarını görmek için Karaman'daki evine gitti.

KENDİSİNİ VURMAK İÇİN HAZIRLIK YAPAN KOCASININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Özgen Karharman eve gittiğinde, iddiaya göre eşi Hakan Karharman, 'Sen otur ben çocukları alıp, geleyim' diyerek, evin kapısına yöneldi. Durumdan şüphelenen Özgen Karharman da evden çıkmak için kapıya yöneldiği sırada eşinin ayakkabısını bağlayıp, av tüfeğini eline aldığını gördü. Bunun üzerine eşinin kendisini vurmak için hazırlık yaptığını anlayan Özgen Karharman, cep telefonuyla o anların fotoğrafını çekip, evden kaçmak istedi. Eşinin tüfeği üzerine doğrultması sonucu, müdahale etmek isterken ateş alan tüfekten çıkan saçmalar sağ bacağına isabet etti. Özgen Karharman kanlar içinde yere yığıldı. Hakan Karharman da olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgen Karharman, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kaçan Hakan Karharman da kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Karharman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTO

'KIZIM SAKAT KALACAK'

Kızı Özgen Karharman'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirten anne Özlem Şahin (41), kızının sağ bacağını tam olarak kullanamayabileceğini belirtti. Damadının sürekli şiddet uyguladığını öne süren Şahin, şunları söyledi:
''Kızıma sürekli şiddet uyguluyordu. Kızım evi terk edip, bizim yanımızda yaşamaya başladıktan sonra beni ve oğlumu da öldürmekle tehdit etmişti. Hatta kızımı da sakat bırakacağını söylüyordu. Boşanma davaları ertelenince, kızıma anlaşmalı boşanabileceklerini söyleyip, çocuklarını son kez görebilirsin diye, Karaman'a çağırmış. Kızımı gitmemesi için uyarmıştım. Ancak, annelik duygusuyla hareket edip, çocuklarını görmeye gitti. Doktorlar, kızımın sakat kalma oranının yüksek olduğunu söyledi. Sonuçta bizim hayatımızı mahvetti, kızımı da yüzde seksen sakat bıraktı. Ben Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Adalet Bakanımıza sesleniyorum, lütfen bunlara adil bir şekilde ceza gelsin. Suçlular dışarıda olmasın, annelerimiz ağlamasın, evlatlarımız ağlamasın.''

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BABASI: KIZIMI DAHA ÖNCE BIÇAKLAMIŞTI

Damadının, kızını bıçakladığını belirten baba İsmet Aktaş (46), ''Kızımı daha önce 3-4 defa bıçakladı. Kızım şikayetçi olmuştu, ancak çocuklarını düşünerek, şikayetinden vazgeçti. Yaklaşık 8 ay önce de yine bıçakla yaraladı. Kızım da evi terk edip, annesinin yanına yerleşti. Daha sonra boşanma davası açtı. Geçtiğimiz günlerde de İzmir’de boşanma davası vardı. İzmir depremi nedeniyle de mahkeme ertelendi. Hakan, 'Gel anlaşarak, boşanalım' diyerek, kızımı kandırıyor. Kızım İzmir’den çıkıyor, Karaman’a geliyor. 'Gel çocuklarını son bir kez gör' diyerek, kızıma komplo kuruyor. Silahı, her şeyi ayarlıyor ve silahı kızımın kalbine doğru dayıyor. Kızım da o esnada eliyle silaha müdahale edince silah ateş alıyor ve bacağından yaralanıyor. Bile bile tasarlayarak, kızımı öldürmeye götürüyor. Adalet yerini bulsun, analar ölmesin istiyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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