Karaman'da korkunç gece! Her şey bir anda oldu

Olay, saat 22.10 sıralarında merkeze bağlı Kisecik Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Yasin Göktaş (33) ile kız kardeşinin eşi Celal A. köydeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Bu sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma başladı.