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Karaman'da korkunç gece! Her şey bir anda oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 07:34 | Son Güncelleme

Karaman'da Celal A., akaryakıt istasyonunda tartıştığı kayınbiraderi Yasin Göktaş'ı tabancayla başından vurdu. Şüpheli kaçarken, yaralanan Göktaş ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.10 sıralarında merkeze bağlı Kisecik Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Yasin Göktaş (33) ile kız kardeşinin eşi Celal A. köydeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Bu sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma başladı.

İkili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Celal A. belinden çıkardığı tabancayla kayınbiraderine doğru ateş etti.
Tabancadan çıkan kurşun Yasin Göktaş'ın başını sıyırdı. Yasin Göktaş yaralanırken, eniştesi olay yerinden kaçtı.
Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yasin Göktaş ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olaya karışan Celal A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Karaman silah

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