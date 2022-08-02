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  4. Karaman'da korkunç olay! Bayat ekmek vermedi diye fırıncıyı öldürdü

Karaman'da korkunç olay! Bayat ekmek vermedi diye fırıncıyı öldürdü

02.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da meydana gelen korkunç olayda 19 yaşındaki Yasin Aydoğdu bayat ekmek vermediği gerekçesiyle fırıncı Ümit Büber'i sırtından bıçaklayıp öldürdü. Büber'in cenazesi ise toprağa verilirken, Aydoğdu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karaman'da korkunç olay! Bayat ekmek vermedi diye fırıncıyı öldürdü

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Yasin Aydoğdu, fırına gelerek iddiaya göre sokak köpeğini beslemek için bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi. Aydoğdu ve Büber arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Aydoğdu'yu uzaklaştırdı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Polis gittikten sonra geri dönüp fırını gözetlemeye başlayan Yasin Aydoğdu, kapının önüne çıkıp, bir süre hava aldıktan sonra tekrar içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi. Kaçan Aydoğdu da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Aydoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ümit Büber'in cenazesi de Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.

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*Yasin Aydoğdu

(DHA)


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Karaman
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